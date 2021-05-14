شكرا لقرائتكم خبر عن ٦٨ رحلة جوية منها ٤٧ رحلة دولية و١٨ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي لمصر للطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصر للطيران، غدًا السبت ١٥ مايو، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ٦٨ رحلة جوية بمعدل ٤٧ رحلة دولية و١٨ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي، وذلك لنقل ٦٨٦٩ راكبا وسط إلتزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وكانت «مصر للطيران» قد سيرت اليوم الجمعة ١٤ مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك ٥٦ رحلة جوية بمعدل ٣٨ رحلة دولية و١٧ رحلة داخلية ورحلة واحدة شحن جوي، وذلك لنقل ٥٥٢٩ راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

مصر للطيران - صورة أرشيفية