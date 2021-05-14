شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزاوى» يتفقد مستشفى بنها الجامعي ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، اطمأن خلالها على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى وتقديم التهنئة لهم احتفالا بالعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وشملت الجولة تفقد أقسام «الاستقبال والطوارئ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب»، كما شملت الجولة تفقد المخزون الإستراتيجى للاكسجين، وبنك الدم، وتوافر جميع المستلزمات الطبية.

واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى آراء عدد من المرضى حول ما تقدمه لهم المستشفيات من علاج ورعاية صحية حيث عبر المرضى عن رضاهم بالخدمة الطبية داخل المستشفى.

وأشاد الجيزاوى، خلال جولته، بما شاهده في جولته من انتظام العمل وتقديم الخدمة الصحية وتواجد الأطباء والهيئة المعاونة وأطقم التمريض المكلفين بالعمل في الأقسام العلاجية المختلفة خلال فترة إجازة العيد.

وأكد إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية طوال احتفالات عيد الفطر المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار الدخاخنى إلى تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الاجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض خلال اجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.