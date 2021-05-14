مراكز المنيا تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز المنيا تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، 12 حالة إزالة فورية للتعديات والاشغالات، كما تم ازالة حالة بناء في المهد على الأرض الزراعية بقرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.