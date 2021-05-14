شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وإيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية لإدارتها دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، لمراجعة المنتجات المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشأت غذائية مخالفة بحي ثان الزقازيق ما بين «كشك، مخزن حلويات، مخزن عصائر»، لإدارتها بدون ترخيص وعدم مراعاتها للإشتراطات الصحية والبيئية، وتمثل خطراً داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وبالعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانوناً حيال المنشآت الغذائية المخالفة، ليقرر المحافظ غلق وإيقاف تشغيل تلك المنشآت، مؤكداً أنه لن يسمح بالتهاون في صحة المواطنين، مشددا على مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بمتابعة تنفيذ إجراءات الغلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.