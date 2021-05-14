شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شينزو آبى وتشغيله قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه جارى الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شنزو آبى، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ومن المقرر تشغيله قريبا.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم تنفيذ محور "شينزو آبي" المار بمدينة الأمل بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضون لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية.

وأكدت محافظة القاهرة، أن محور الوفاء والأمل الذي يتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور، التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل طريق السويس.