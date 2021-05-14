شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لعدة وجهات تنقل على متنها 6869 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غدا السبت، ثالث ايام عيد الفطر المبارك، 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية و18 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي لنقل 6869 راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة عليتسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.