مستند| الصحة تنتدب أطباء إلى مستشفيات شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، تكليف عدد من الأطباء إلى مستشفيات شمال سيناء؛ لاستعدادها لاستقبال المصابين من دولة فلسطين.

وبحسب القرار الصادر عن قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، شملت المستشفيات التي قررت الوزارة تكليف الأطباء بها واستقبال المصابين الفلسطينيين "بئر العبد، العريش، الشيخ زويد".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء مساء يوم الاثنين الماضي، إلى 109 شهيدًا، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة خطرة.