نقابة الأطباء تفتح باب التطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:



أعلنت نقابة الأطباء عن فتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين، وإعداد قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية التي يحتاجونها.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم، على دعمها للشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكل المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم كل المساعدات المادية والطبية.

وقالت النقابة إنها تتابع بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية، منددة باعتداءات إسرائيل الإجرامية على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي.

ودعت نقابة أطباء مصر المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقى من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية. ​