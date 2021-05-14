بسبب السرعة.. مصرع قائد دراجة نارية في حادث مروري بشارع قصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لقي راكب دراجة نارية مصرعه صدمته سيارة مسرعة بشارع قصر العيني اليوم الجمعة.

الواقعة بدأت بتلقي شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا بمصرع شاب بشارع قصر العيني، وبالانتقال لمكان الحادث تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير الضحية مستقلا دراجة بخارية صدمته سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على قائد السيارة، وحُرر بالواقعة محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.