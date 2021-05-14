شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع للأهالي بملاهي بالباجور في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة، .اسفرت عن فض تجمعات للمواطنين بأحد الملاهى المتنقلة وذلك لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، مؤكدا على التعامل بمنتهى الحزم لتطبيق الاجراءات الوقائية لمواجه الفيروس وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

جدير بالذكر أنه سبق وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق دائرة المحافظة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا.