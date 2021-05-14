شكرا لقرائتكم خبر عن مدن البحر الأحمر تواصل إغلاق الشواطئ العامة أمام الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مدن البحر الاحمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اغلاق الشواطئ العامة حيث قامت عدة لجان بالمرور للتأكد من غلق الشواطئ العامة وعدم السما للمواطنين بالدخول في ثان أيام عيد الفطر المبارك.

ففي مدينة الغردقة منعت إدارة مرور البحر الأحمر التوقف بالسيارات على طريق الكورنيش، والكورنيش القديم ووضعت لجانا أمنية مختلفة لمنع توقف السيارات في اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وفي مدينة سفاجا نظم مجلس مدينة سفاجا لجانا للتأكيد على غلق الشواطئ تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء كاجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد

وشدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن غلق الشواطئ والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للسيطرة على أي طارئ.

وأكد البيه أنه تم المرور الميدانى على الشواطئ والمنتزهات، حيث تابع أعضاء غرفة الأزمات والطوارئ خلو الشاطئ بالكيلو 14 شمالا والكيلو 10 جنوب المدينة والكورنيش بشارع بورسعيد والممشى الشمالى وكافة الحدائق من المواطنين بالمدينة.