شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: رفع مليون طن قمامة خلال الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم رفع 1.121.315 طن قمامة خلال الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك رفع 524.755 طن مخلفات قديمة بإجمالي 1.646.070 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، فضلاً عن تفريغ وغلق 29 مقلب قمامة عشوائي، ورفع كفاءة 35 معدة نظافة.

وفي إطار الجهود المكثفة لرفع تراكمات القمامة قبل وخلال عيد الفطر المبارك، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، أنه تم الإنتهاء من رفع 3740 طن قمامة خلال شهر مايو الجاري، بواقع 187 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ،حيث تم رفع 640 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بواقع 32 نقلة ،بالإضافة إلى رفع 3100 طن قمامة من مركز ومدينة بلبيس، بواقع 165 نقلة بإستخدام 3 سيارات نقل ولودر.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، بتكثيف عمليات النظافة اليومية ورفع 4400 طن قمامة ومخلفات يومياً ،للحفاظ على الشكل الجمالي وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإرتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.