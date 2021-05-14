شكرا لقرائتكم خبر عن بالألعاب والهدايا.. أطباء «أورام الأقصر» يحتفلون بالعيد مع المرضى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أنغام أغاني العيد الشهيرة، احتفل أطباء مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الأقصر بعيد الفطر المبارك مع الأطفال المتواجدين في المستشفي لتلقي العلاج والذين منعتهم الظروف من قضاء العيد وسط أسرهم.

وحرص الفريق الطبي بالمستشفي على إضفاء أجواء ترفيهية في المستشفى، لإدخال البهجة على المرضى، وذلك من خلال توزيع الألعاب والهدايا والبلالين الملونة للتخفيف عنهم وعدم حرمانهم من أجواء العيد.

والتقط الفريق الطبي بالمستشفي الصور التذكارية مع الأطفال المرضي وسط أجواء من البهجة والسعادة، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه داخل المستشفي لمنع انتقال العدوى.

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن العاملون بمستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال رسموا الابتسامة على وجوه الأطفال المرضي بالمستشفي، في لافتة رائعة تدل على مدى الترابط الاجتماعي حيث يعتبر الأطباء المرضي بمثابة أطفالهم قبل أن يكون مرضي يتلقون العلاج، مشيرا أن مثل هذه الفعاليات وبرغم بساطتها إلا أنها تنعكس بشكل إيجابي على صحة المرضي من الأطفال وجزء من الدعم النفسي والمعنوى لهم.