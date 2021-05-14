شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، بأن إجمالي ما تم إزالته في أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ 10 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (1589) م بما يعادل (9 قيراط و2سهم) بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

وأضاف «الجمل» بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدى بمركز ومدينة أشمون، كما تم تنفيذ إزالة لحالتين تعدى بمنوف بمساحة إجمالية 138م، وإزالة حالة تعدى أخرى بناحية قويسنا، فضلا عن تنفيذ إزالة في المهد لـ 3 حالات تعدى بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور، مؤكدا بأن إدارة حماية الأراضي تواصل جهودها لرصد أي مخالفات تعدي والتعامل بكل حزم حيال المخالفين تنفيذا للقرارات الوزارية.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالمتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة وفرض سيادة القانون.