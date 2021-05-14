شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تواصل تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والمخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، أعمالها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتطعيم مرضى الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت فعاليتها مع بداية الشهر الجاري، للمرة الأولى بمحافظة الشرقية.

يأتي التطعيم كخطوة للتيسير على المرضى والمواطنين من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضى والمواطنين بعد التطعيم.

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، والإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.