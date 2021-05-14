توفي ساجدًا أثناء صلاة العشاء.. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية اليمني، التابعة لمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، عقب صلاة الجمعة، جثمان عميد الشرطة، عمرو الدمرداش، والذي توفي أثناء السجود لصلاة العشاء في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، أمس أول أيام عيد الفطر المبارك.

شارك في تشييع الجثمان قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة، وكذلك قيادات وضباط مديرية أمن الإسكندرية في مسقط رأس الفقيد بقرية اليمني في محافظة البحيرة.

وودع الأهالي الفقيد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة وتم دفنه بمقابر العائلة فىقرية اليمني بمركز حوش عيسى.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة وأصدقاء وزملاء عميد الشرطة الراحل.

وتوفي العميد عمرو الدمرداش، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، أثناء السجود لأداء صلاة العشاء، في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، مساء أمس الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد عدد من معارف الفقيد على صفحات التواصل الإجتماعي، أنه كان شخص طيب وخلوق وبشوش ومحبوب من زملائه ومعارفه.

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة

توفي ساجدًا للصلاة بمسجد مديرية أمن الإسكندرية .. تشييع جثمان عميد شرطة بالبحيرة