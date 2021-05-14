شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي الأمريكية جلوريا والكر ويهديها شالاً بدويًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السيدة الأمريكية، جلوريا والكر، بمقر إقامتها بأحد فنادق شرم الشيخ الكبري بشرم الشيخ.

رحب المحافظ بها وأسرتها على أرض شرم الشيخ مدينة السلام، وشكرها على حبها وشغفها بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة، متمنيًا لها الشفاء العاجل وقدم لها الدعوة لزيارة المدينة وزيارة مقاصدها السياحية.

وقدم محافظ جنوب سيناء بتقديم هدية لها عبارة عن عباية وشال بدوي وشعار عبارة عن مفتاح لمدينة شرم الشيخ تقديرًا واحتفاءً بها، كما قدم المحافظ هدايا لزوجها وأبنائها وأحفادها وباقي الأسرة المرافقة لها.

ومن جانبها، أعربت جلوريا والكر عن سعادتها البالغة بلقاء محافظ جنوب سيناء وحرصه على لقائهم وحفاوته، وشكرته على وما قدمه لهم من هدايا وما رأته بمدينة شرم الشيخ من جمال وسحر ونظافة وامان، مضيفة أنها ستأتي إلى شرم الشيخ في أعياد الكريسماس في نهاية العام الجاري للاستمتاع بجوها ومناخها الرائع.

يُذكر أنه قد تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصة جلوريا والكر، حين أعلن نجلها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة، والمعالم السياحية والأثرية بجنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يلتقي السيدة الأمريكية "جلوريا والكر" في مقر إقامتها بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقي السيدة الأمريكية "جلوريا والكر" في مقر إقامتها بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقي السيدة الأمريكية "جلوريا والكر" في مقر إقامتها بشرم الشيخ