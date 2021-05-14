شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 73 ألف و 890 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وفي إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، كثفت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن، من حملاتها اليومية للقيام بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر إبريل الماضي بتحصين 73 ألف و890 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، بمعرفة لجان التحصين والتي قامت بالمرور على 564 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف أن المديرية قامت بتنظيم 240 ندوة إرشادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان، مؤكدا تواصل جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.