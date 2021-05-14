شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى الجرعة داخل مكتبه.. تطعيم وكيل صحة بني سويف بلقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك داخل مكتبه بمدينة بنى سويف.

قال وكيل الوزارة إنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي- مركز ناصر، ومركز بقرية قاى – اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة – الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، وقرية نزلة حنا بمركز الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل – سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.