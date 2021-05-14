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تلقى الجرعة داخل مكتبه.. تطعيم وكيل صحة بني سويف بلقاح كورونا (صور)

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الجرعة الثانية من لقاح ، وذلك داخل مكتبه بمدينة بنى سويف.

قال وكيل الوزارة إنه تم افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، حيث يوجد مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي- مركز ناصر، ومركز بقرية قاى – اهناسيا، ومركز بقرية قوم ادريجة – الواسطى، ومركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، وقرية نزلة حنا بمركز الفشن، ومركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل – سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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