شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تلقي الشكاوى عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لأول مرة إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الكهرباء تفعيل خاصية تلقي شكاوي المواطنين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حيث يمكن من خلالها تلقي كافة الشكاوي سواء كانت شكاوي فواتير الكهرباء وكذلك الاعطال وغيرها من الشكاوي سواء التجارية أو الفنية.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه عند قيام المشترك بتسجيل شكواه يمكن له متابعة حالة الشكوى بشكل مباشر والرد على استفسارات الشركة والرد عليه حتى الوصول لحل الشكوى والرد عليها بشكل نهائي من خلال الموقع ورقم الشكوي ولابد من قيام المشترك بتسجيل بياناته لأول مره عبر الموقع حيث تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات ابزرها الرقم القومي واسم المشترك ورقم هاتف والايميل للتواصل معه.

وأضاف حمزة ان المنصة تتيح العديد من الخدمات من بينها تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية وكذلك التقديم على طلب الحصول على شهادة بيانات للمشتركين، بالاضافة الى التقدم بشكاوي الكهرباء، لافته الى أنه حاليا يتم التجهيز لتفعيل خدمة دفع فاتورة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أنه عند انتهاء العمل بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ستتيح تقديم 17 خدمة من خلال المنصة ابرزها تسجيل قراءة عداد الكهرباء وكذلك دفع الفاتورة والتقديم للحصول على توصيل التيار الكهربائي أو طلب تركيب عداد كهربائي أو استبداله وغيرها من الخدمات بشكل اليكتروني وتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة وخدمة تغيير أسم صاحب العداد وطلب فحص عداد وغيرها من الخدمات.