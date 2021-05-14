شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إزالة واسترداد ٢٧ ألف حالة تعدِ على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنظيم الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أعلن محافظ الشرقية أن ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف، والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فوراً وتحرير محاضر للمتعديين والمخالفين، يأتي تنفيذًا للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهداراً للثروة القومية للدولة، مشيراً إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن جهود وزارة الزراعة، بالتنسيق مع رؤساء مدن و مراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة عدد ٢٧ ألف و١٤٢ حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة واستردادها حتي 6 من شهر مايو الجاري ، وتتضمن ١٣ ألف و٨٨٠ حالة أراضي زراعية بإجمالي مساحة ٦ ألاف و٧٦٥ فدان ، وعدد ١٣ ألف و٢٦٢ حالة مباني بإجمالي مساحة ٥٠ مليون و٧٤٧ ألف و٧٨٠ متر مربع.