شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية: إزالة ١٢٣٦ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن، بتكثيف الحملات اليومية للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت خلالها من إزالة 1236 حالة تعدي على الأرض الزراعية واقعة على مساحة 45 فدان و6 قراريط و8 أسهم بنطاق المحافظة، منها 937 حالة إزالة في المهد واقعة على مساحة 35 فدان و22 قراريط و22سهم أرض زراعية، وذلك في الفترة من مارس 2020وحتي مايو 2021.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية منذ شهر سبتمبر 2018 وحتي الآن بلغ 9465 حالة إزالة لتعديات واقعة على مساحة 467 فدان و2 قيراط و7 أسهم أرض زراعية، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.