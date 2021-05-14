شكرا لقرائتكم خبر عن عملية ولادة صعبة لمصابة بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي إجراء عملية ولادة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ومحتجزة في قسم النساء والتوليد في المستشفي.

وكانت المريضة التي تم تحويلها من مستشفى رشيد العام إلى مستشفي كفر الدوار العام، مستشفى الحجر الصحي بالبحيرة، للعلاج من فيروس كورونا المستجد وإجراء عملية ولادة لها في المستشفي.

تم تشكيل فريق طبي ضم الدكتور رفيق حسن قائد فوج العزل، والدكتور أحمد محمد عبدالحي، المدير الفني للفوج، والدكتور نظير جورج، استشارى التخدير ومدير العمليات، والدكتور محمد بوادي، استشاري النساء والتوليد، والدكتور كريم سليم، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عبادي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور محمد التراس، أخصائي العناية المركزة.

وضم فريق إجراء العملية أيضًا كل من عُلا بيومي إبراهيم، مشرفة تمريض، والممرضتين سعيدة مصطفي محمد وسحر عنتر، وفنيي الأكسجين والصيانة ياسر عوض ومحمد سعيد، وعاملي العمليات رمضان حسن منصور ومحمد أحمد.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، المشرف على المستشفي، أن الحالة الصحية للطفل جيدة، وتم وضعه في الحضانة، وتعيين فريق لمتابعته، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للأم مطمئنة.

وأشار الدكتور محمود الشهاوي، وكيل المستشفي إلى تقدير إدارة المستشفي لجهود فريق العمل الذي أتم عملية الولادة في مستشفى الحجر الصحي بالبحيرة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

عملية ولادة لمصابة بفيروس كورونا فى مستشفى الحجر الصحي بالبحيرة فى العيد