شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع أعمال مكافحة التلوث الزيتي شمال مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التي تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التي تتم لاحتواء التلوث الزيتى الذي ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة ، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث ، حيث تم على الفور الدفع بلجنه عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، ومسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة، حيث تم البدء في أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، كما قامت الهيئة بعمل مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

وقد استمرت جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالى، بإستخدام ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة، بالإضافة إلى العمالة اليدوية وقد تم إسترجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالى 4 طن، كما يتم تجميع المخلفات (الصلبة والسائلة) أول بأول ويتم تجميعها في إحدى الشركات التابعة للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

كذلك قامت وزارة البيئة من خلال جهاز شؤون البيئة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجار استكمال أعمال تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من أي آثار للتلوث.