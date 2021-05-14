شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليون يشاركون المصريين فرحتهم بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومدرسة نجيب محفوظ بميلانو أمس الخميس حفلا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك وسط جو من الفرحة وأغاني العيد وتحت راية العلم المصري المرفوع دائما عاليا .

شارك في الحفل عدد كبير من المصريين وأيضا عدد كبير من الإيطاليين وشرائح من المجتمع الإيطالي المهتم بقضايا الأجانب والاندماج.

وشهد الاحتفال مشاركة الاطفال والشباب المصريين أبناء الجيل الثاني والثالث الذين استمتعوا بالاغاني المصرية الخاصة بالاعياد.

ويقول محمود عثمان رئيس مجلس إدارة رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها إن هذه الاحتفالات سواء الدينية أو الوطنية تساهم وتزيد إرتباط أبناء المهاجرين المصريين بوطنهم الأم مصر والتي هي دائما في القلب وأيضا تحافظ على الهويه والتراث المصري وتذكر الجميع أن مصر دائما في القلب ومتواجدة بشدة في أي مكان يتواجد به المصريون.

وقال سمير الحفناوي نائب رئيس الرابطة «إن جميع المشاركين في هذه الاحتفالية سواء كبارا أو صغارا كانوا سعداء جداً لأن الاحتفال هذا العام كان مختلفا بعد انحسار وباء كورونا في إيطاليا وبدايه عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها وخاصه في مدينه ميلانو وبعد أن حرمنا العام الماضي من إقامه أي احتفالات بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وليد فوزي مدير الرابطة التنفيذي أن الاحتفالية حققت أهدافها وذلك بدخول البهجة والفرحة في نفوس العائلات والأطفال المصريين المقيمين في الشمال الإيطالي والجانب الإيجابي في احتفالية هذا العام هو مشاركة عدد كبير من الأصدقاء والمثقفين الإيطاليين الذين رحبوا بدعوتنا لهم لحضور الحفل وشاركوا أيضا في تقديم هدايا العيد للأطفال وكما أشادوا بروعه التنظيم وروح الود والحب التي تسود بين الجميع، وأكد معظمهم أن هذا هو النموزج الجيد من المهاجرين المصريين الذي نسعد بوجودة على أرض إيطاليا وهو نموزج يحافظ على تراثه وعاداته وتقاليده ويحترم وينصهر ويتفاعل مع بلد المهجر ويحترم ويفعل ويؤدي واجبه بحب وإخلاص نحو إيطاليا والتي يقيمون بها.