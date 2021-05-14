شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إغلاق الحدائق والمنتزهات والشواطئ بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم الجمعة، اغلاق الحدائق والمنتزهات والشواطئ بشمال سيناء، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدا لفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على التزام المحافظة بقرارات رئيس مجلس الوزراء طوال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج ومنع أي تجمعات والحد من الأنشطة الاجتماعية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.