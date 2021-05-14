شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات شمال سيناء لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

أشار المحافظ إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

أشار المحافظ إلى توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، بجانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد..مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أول أيام العيد.