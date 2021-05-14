شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بني سويف: متابعة مستمرة لايقاف البناء بدون تصريح في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ،ن هناك تواجد مستمر لرؤساء القرى في أيام عيد الفطر، لمتابعة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، وأن الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، تمكنت من إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة الشيخ إسماعيل التابعة لقرية نعيم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلاً عن متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات والكافيهات في المواعيد المحددة.

أضاف أن عمليات رفع المخلفات والقمامة مستمرة في شارع الجمهورية ورجائي وأبوبكر وشارع الشيخ خليفة واسفل كوبري السادات ومحيط مسجد الأنبياء ومجمع الجزيرة وجسر إسلام وشارع إسماعيل وترعه البوصة وشارع حلمي الملط وبورسعيد وصلاح سالم والروضة وسيد عبداللطيف وطريق السادات وخلف المعهد الديني وشارع رياض من كوبرى بلبل حتى الحدادين وحي الرمد وشارع الإمام أحمد بن حنبل وشارع الإمام مالك وشارع الإمام الشافعي وشارع الشهيد فاروق عبداللطيف،لافتا ان شبكة الكهرباء الداخلية قامت بمراجعة وحدات الإنارة العامة بشارع كورنيش النيل وشارع يونس عويس وشارع الشرقاوي.