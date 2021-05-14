شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «الأحياء» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور المهندس مجـدي جـلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضـة للغاز، على الطلب المقدم من النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبدالرحيم كمال- عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد سعيد الدابي- وكيل أول لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة .وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضـة للغاز أنة سيتم العمل بعد العيد مباشرة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتشاور المشترك بين النواب والسعي إلى توفير جميع الخدمات والمرافق لمواطني محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقه لخدمتهم والتخفيف عن كاهلهم خاصه في ظل التطور العمراني والبنية التحتيه التي تشهدها محافظة البحر الأحمر