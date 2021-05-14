في ثاني أيام العيد.. استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة لمواجهة كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، ساد الهدوء مختلف شوارع الاسكندرية، الجمعة، مع استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إن الادارة تنشر مراقبين على 66 شاطئ خاضعاً للإدارة المركزية بطول الشريط الساحلي للكورنيش الممتد من سيدى كرير غرباً وحتى ابوقير شرقاً، خلال أيام العيد حظر ارتياد المواطنين الشواطئ تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد «رشاد»، التزام كامل من المواطنين خلال يومي العيد بتعليمات حظر ارتياد الشواطئ وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة والتنسيق الكامل مع قوات الأمن في تطبيق خطة الانتشار على الشواطئ لمنع التجمعات، مشيرا ًالى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تواصل نشر مراقبيها على كافة الشواطئ وتؤكد نجاح خطة منع التجمعات عليها في اليوم الأول من عطلة اجازة عيد الفطر وكذا خلال اليوم الثانى للعيد.

وأوضح أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية يتابع بنفسه تنفيذ تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ خلال عطلة اجازة عيد الفطر يوجه باستمرار أعمال المرور والمراقبة لكافة شواطئ المحافظة لمنع تجمع المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، خلال عظة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أي احتفالات وفعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكداً على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفورى معها، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

وكان محافظ الإسكندرية، زار أمس مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات والغير قادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، وأكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية كافة احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، لافتاً أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

في ثاني أيام العيد .. استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة فيروس كورونا (صور)