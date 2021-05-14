وزير الأوقاف: التزام المصلين بالكمامة ساعد فى استمرار فتح المساجد.. صور

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات صحفية من داخل مسقط رأسه بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إن التزام المصلين بالكمامة والسجادة كان له دور كبير فى استمرار فتح المساجد طوال شهر رمضان وصلاه العيد.

وأكد وزير الأوقاف على الدور الذي قام به الإعلام المصري ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في توعية المصريين ضرورة الالتزام بالتفاعل الاجتماعي وارتداء الكمامات، مما كان له آثر ملموس على استمرار فتح المساجد خلال الفترة الماضية.