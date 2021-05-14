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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التزام المصلين بالكمامة ساعد فى استمرار فتح المساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصريين كانوا أشد حرصا على الاستمرار في فتح أبواب المساجد لأداء الصلاة، مشيدا بوعى الشعب المصرى الذى حافظ على فتح أبواب المساجد طوال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا.
وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات صحفية من داخل مسقط رأسه بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إن التزام المصلين بالكمامة والسجادة كان له دور كبير فى استمرار فتح المساجد طوال شهر رمضان وصلاه العيد.
وأكد وزير الأوقاف على الدور الذي قام به الإعلام المصري ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في توعية المصريين ضرورة الالتزام بالتفاعل الاجتماعي وارتداء الكمامات، مما كان له آثر ملموس على استمرار فتح المساجد خلال الفترة الماضية.
وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف مع مراعاة الضوابط الوقائية والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وموضوع خطبة الجمعة "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية".
ووجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات بالتنبيه على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.
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وزير-الأوقاف-يخطب-الجمعة
وزير-الأوقاف-يؤدي-صلاة-الجمعة
وزير-الأوقاف-يؤدي-صلاة-الجمعة-من-قريته