شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

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اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى.





قطاع البترول يبدأ تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور ، ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

وزير الإنتاج الحربى: نصنع أجهزة ومعدات تجميع الألبان بجودة عالية وأسعار منافسة

أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى استمرار الوزارة فى دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة التى تعمل على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وفق أرقى المعايير.





البيئة: استمرار إحتواء التلوث الزيتى بأحد شواطئ الغردقة ومسح بحرى للمنطقة

تتابع الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لإحتواء التلوث الزيتى الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.





الداخلية تضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامات واقية من كورونا

نجحت الداخلية في ضبط عدد (14958) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14923) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1986) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (339) قضية فى مجال منع تداول الشيش بإجمالى مضبوطات (2401) شيشة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.





القوى العاملة:إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3 آلاف ريال

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ11 ألف طفل بدور الأيتام بمناسبة عيد الفطر

أهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات لـ 11 ألف ابن من أبناء مصر في دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





سحب 3267 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

سحبت الجهات المعنية 3267 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتركيبه فى 30 مارس الماضى.





روسيا تطلق لقاحا لفيروس كورونا عن طريق بخاخ بالأنف فى 2022 بدون آثار جانبية

قال ألكسندر جينزبورج، رئيس مركز Gamalya الوطنى للأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه يتم إجراء تجارب ما قبل السريرية فى الوقت الحالى للقاح كورونا يؤخذ عن طريق بخاخ بالأنف.





كنترولات الثانوية تراجع استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد الاستلام

بدأت كنترولات الثانوية العامة فى مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد انتهاء استلامها من قبل المديريات التعليمية، حيث يتم التأكد من بيانات الطلاب وتشمل" الاسم والتشعب علوم ـ رياضيات" إضافة إلى اللغة الثانية لطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التأكد من البيانات يتم وفق قاعدة البيانات الموجودة بشكل إلكترونى لدى لجان النظام والمراقبة، والبيانات المسجلة فى الاستمارات.





8 خطوط ساخنة للمواطنين من وزارة الصحة فى العيد للاستفسار عن خدماتها

خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات، التى تقدمها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.





هيئة المحطات النووية: صدور إذن قبول الإنشاء لمحطة الضبعة يوليو 2022

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022، مؤكداً أنه يجرى حاليا تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الصحة العالمية تحذر من التلامس لإلقاء التحية وتقدم 3 نصائح.. فى عيد الفطر

وجهت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط نصائح مهمة لتحذير الناس من التلامس البدنى، خاصة مع احتفالات عيد الفطر المبارك التى يتخللها زيارات عائلية رغم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وشددت المنظمة على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية.





جهاز حماية المستهلك يخصص غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال عيد الفطر

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة العمل بالجهاز مستمرة طوال أيام عيد الفطر المبارك من خلال غرفة عمليات تستهدف تلقى وحل شكاوى المواطنين، بجانب تشكيل مجموعات من رجال الضبطية القضائية واستحداث عدد من المنافذ الميدانية لتلقى ورصد وحل الشكاوى.

مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية لمواجهة كورونا بالعام المالى الجديد

وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الأهداف الاستراتيجية أمامها خلال إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وبالطبع كان لاستمرار جائحة فيروس كورونا أثرا واضحا على إعداد الخطة، وقد وضعت الحكومة ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز قدرة المنشآت الصحية على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد رصدت مخصصات لهذا الهدف تقترب من المليار جنيه.