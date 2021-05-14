شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: استمرار إحتواء التلوث الزيتى بأحد شواطئ الغردقة ومسح بحرى للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لإحتواء التلوث الزيتى الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث، وتم على الفور الدفع بلجنة عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، و مسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة، حيث تم البدء فى أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، كما قامت الهيئة بعمل مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

واستمرت جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالى، بإستخدام ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة ، بالإضافة إلى العمالة اليدوية وقد تم إسترجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالى 4 أطنان، كما يتم تجميع المخلفات ( الصلبة والسائلة ) أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعه للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وقامت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى استكمال أعمال تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من اى آثار للتلوث.