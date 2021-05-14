شكرا لقرائتكم خبر عن آخر معدلات تنفيذ القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاشر وموعد تشغيله للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 18 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى الواصل بين مدينة السلام بالعاصمة الإدارية، والعاشر من رمضان والمدن التي سيخدمها ومواصفاته، وموعد تشغيله أمام الجمهور خلال التقرير التالى:

1ـ المشروع يمتد بطول 92.3 كم.

2ـ ينطلق من محطة عدلي منصور رابطا العبور والشروق وهليوبوليس الجديدة والمستقبل وبدر والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

3ـ المشروع يستهدف التسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى المدن الجديدة.

4ـ متوقع ينقل المشروع بعد تشغيله حوالي 500 ألف راكب يوميا.

5ـ تكلفة المشروع ستصل إلى حوالى 2.2 مليار دولار

6ـ عدد محطات المشروع 16 محطة.

7ـ يوجد بالمشروع عدد 2 محطة تبادلية هما محطة عدلي منصور ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

8ـ محطة عدلى منصور تبادلية بين الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي وخط سكة حديد القاهره ـ السويس وخط أتوبيس المطار المخطط تشغيله وموقف السوبر جيت.

9ـ محطة مدينة الفنون والثقافة تبادلية بين خط مونوريل العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه والقطار الكهربائى.

10ـ المشروع يتضمن عدد 7 كباري لربط مسار القطار الكهربائي تشمل (جنيفا والروبيكي1 والروبيكي2 والإسماعيلية والسويس والعاصمة الإدارية1 والعاصمة الإدارية2.

11ـ يتضمن المشروع عدد 4 كباري للسيارات لسهولة حركة سير المركبات أعلى مسار القطارالكهربائي تضم (الهايكستب والمستقبل1 والمستقبل2 والشروق.

12ـ يشمل المشروع عدد 2 نفق أسفل المسار لحركة السيارات هما بدر ونيو هليوبوليس.

13ـ مخطط افتتاح وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية الممتدين من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الادارية وتشغيلهما أمام الجمهور خلال أكتوبر المقبل.

14- تجارب التشغيل متوقع تبدأ فى أغسطس المقبل.

15- معدلات التنفيذ تعدت حاليا 80%.

16- سيتم تشغيل بالمشروع بعد افتتاحه 22 قطارا.

17- جارى حاليا تحديد سعر تذكرته ومتوقع ألا تقل عن 25 جنيه لكامل الرحلة على أن يتم تطبيق نظام المناطق بحيث تكون كل منطقة بسعر.

18- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد تنفيذه بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عام.