شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات منظمة الصحة العالمية لتجنب كورونا فى عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من النصائح الهامة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر الذى تتجمع فيه العائلات، ويشهد إعطاء الصدقات، وفى ضوء جائحة فيروس كورونا COVID-19 فيجب اتباع هذه النصائح لمنع تفشى الوباء، وخاصة عند الصلاة وتوزيع الصدقات.

وفى هذا التقرير، يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء نصائح منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التالية لمنع تفشى فيروس كورونا خلال عيد الفطر:

ـ التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل.

ـ ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة.

ـ منع التجمهر فى المحلات التجارية والمساجد.

ـ استخدام التكنولوجيا للمعايدة بدلا من اللقاءات المباشرة والنظر فى إغلاق الأماكن الترفيهية.

ـ اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض.

ـ منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات.

ـ إقامة صلاة العيد فى الهواء واختصار مدتها وتقليل وتنظيم عدد الأشخاص.

ـ استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة.

ـ تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم.

ـ التباعد الجسدى أثناء توزيع الصدقات.