شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توضح مصير منطقة بطن البقرة بعد إخلائها من السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أن منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، الجارى إخلاؤها والتي كانت تضم 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، من المقرر الاستفادة بالمساحات التي سيتم تفريغها بعد إزالة العقارات.

وأوضحت المحافظة، أن مساحة منطقة بطن البقرة 32 فدانا وكان بها 730 عقارا تقريبا، وتقع أسفل جبل بطن البقرة، وأنه سيتم استغلال تلك المساحات في أنشطة ثقافية وسياحية وخدمات للمنطقة بما يتناسب مع طابع المنطقة التاريخية، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة يتم دراستها مع الأجهزة المعنية الأخرى.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة منطقة بطن البقرة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .