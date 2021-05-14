شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت في الحرارة ونشاط رياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 14 مايو 2021 إلى الأربعاء 19 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الجمعة 14 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

- يوم السبت 15 مايو:

نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأحد 16 مايو:

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد .

- يوم الإثنين 17 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 18 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

- يوم الأربعاء 19 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .