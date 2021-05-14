شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ضد منشآت مخالفة بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 68 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الإعاقة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصل عددهم 196 طالب عمل.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، فى بيان، أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 28 متدرباً ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة ، على مهن التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ، وكهربائي التوصيلات لـ 9 متدربين ، والسباكة الصحية لـ 9 متدربين.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أنه في مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 21 شكوى عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 109 منشأة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية ، وبحث شكوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة ، بلغت 184 ألف جنيه لـ 86 عاملاً للرعاية الإجتماعية لهم ، منها 43 منحة مولود جديد ، و 15 منحة زواج ، و 6 منح وفاة ، وعمل 11 عملية صغري وكبري لـ 11 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة.