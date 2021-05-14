ما حكم الشرع في قول "جمعة مباركة" ؟.. المفتي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رأي الشرع في بعض التهاني المستحدثة بين الناس كقول البعض "جمعة مباركة"، حيث إنه لم يرد في الدين أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل تلك الأقوال.

وأضاف المفتي، أن الإتيان بالتهنئة كقول: "جمعة مباركة"، أو بدعاء لم يرد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس ممنوعًا شرعًا، بل هو من الأمور المباحة والمستحبة في ديننا إن لم يكن فيهما ما يخالف الشرع.

وأكد علام أنه لا حرج في أي صيغة أو تخصيصها بوقتٍ أو زمانٍ معين، وكذلك رسائل المحبة والتهاني، ولا يجوز وصف ذلك بالبدعة، بل هو من الدعاء الطيب الذي يزيد أواصر الود والمحبة بين المسلمين.