"بزعم تغيير العملة".. حيلة نصاب استولى على أموال مواطنين بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على استبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة ) وبمواجهة الأول بالتحرياتاعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر الثاني بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.