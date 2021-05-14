مخدرات وأحكام متنوعة.. الأمن يوجه يستهدف تجار الأسلحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن رجال الأمن العام حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة والمخدرات بمديرية أمن القليوبية.

واستهدفت الحملة الأوكار التي تختبئ بها العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ ودوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 أسلحة نارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، 15 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من الأقراص والمواد المخدرة) بحوزة 19متهما لـ 4 منهم معلومات جنائية، وضبط متهمين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة.

كما تم ضبط 3 مراقبين هاربين، 4 أسلحة بيضاء، تنفيذ 7162 حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.