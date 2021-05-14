ضبط شاب أنشأ منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، من ضبط شخص أنشأ منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بدون ترخيص.

أكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 9 راوتر ماركات مختلفة - 10 وحده أكسيس بوينت - 3 سويتش - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.