أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5780 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1780مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 220 مخالفة السير بدون تراخيص، 65 مخالفة موقف عشوائي، 60 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.