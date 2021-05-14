شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار غلق المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي خلال أجازة عيد الفطر المبارك، أغلقت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، التسع الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بمدينة المنيا،، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركز المنيا، من فض فرح شعبي، باحدي قري المركز، فيما ضبط فريق الوحدة المحلية بسمالوط مخالفة عدم الالتزام بمواعيد الغلق، و4 مخالفات عدم ارتداء الكمامات.

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار غلق الحدائق والمتنزهات بجميع المدن والقري، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكلف رءوساء المراكز والوحدات المحلية القروية، بمتابعة عمليات الغلق، وإحالة المخالفين للتحقيق.