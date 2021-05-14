شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا: لم نرصد مخالفات خلال صلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بسلوكيات المصليين، خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، المتعلقة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والاحترازية لوباء كورونا المستجد. مؤكدا أن المصليين التزموا التباعد، وارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد لدخول المساجد.

وأكد «عبدالرازق» على تواصل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل أكثر من 3 آلاف مسجد بالمحافظة، وغلق دورات المياه، وإحالة المخالفين للتحقيق.

في سياق متصل شهدت المساجد أعمال تعقيم وتطهير تزامنا مع أداء صلاة الجمعة الأولي من شهر شوال.

صلاة عيد الفطر في المنيا