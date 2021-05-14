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أوقاف المنيا: لم نرصد مخالفات خلال صلاة عيد الفطر المبارك

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بسلوكيات المصليين، خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، المتعلقة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والاحترازية لوباء المستجد. مؤكدا أن المصليين التزموا التباعد، وارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد لدخول المساجد.

وأكد «عبدالرازق» على تواصل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل أكثر من 3 آلاف مسجد بالمحافظة، وغلق دورات المياه، وإحالة المخالفين للتحقيق.

في سياق متصل شهدت المساجد أعمال تعقيم وتطهير تزامنا مع أداء صلاة الجمعة الأولي من شهر شوال.

صلاة عيد الفطر في المنيا
صلاة عيد الفطر في المنيا
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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