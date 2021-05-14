شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستأنف غدا استلام القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين غدا السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك بكافة مواقع استلام القمح.

وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التى تتسلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها الى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 26/4/2021.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى ثالث أيام عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تتسلم الأقماح المحلية.