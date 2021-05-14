شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يغرد باللغتين العربية والعبرية داعيا لوقف إطلاق النار والحوار بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، باللغتين العربية والعبرية، داعيا لوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط، مع تصاعد حدة المواجهات فى القدس وقطاع غزة، قائلا: "أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار".

وقال ماكرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر باللغتين العربية والعبرية :"يجب أن تتوقف دوامة العنف فى الشرق الأوسط، أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار، أنادى للهدوء والسلام".



ماكرون

يأتى هذا بعدما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أمس الخميس، التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.