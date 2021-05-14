شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ11 ألف طفل بدور الأيتام بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات لـ 11 ألف ابن من أبناء مصر في دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتواصل فريق من المتطوعين مع الدور بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم ، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

وجهزت مبادرة " بينا " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة " بينا " بتنفيذ ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.