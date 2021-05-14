شكرا لقرائتكم خبر عن مصيف بلطيم خالي من المواطنين في ثاني أيام العيد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اليوم السبت، والعاملين بمجلس المدينة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بنقطة الشرطة بمدينة مصيف بلطيم، شواطيء المصيف، للتأكد من خلوها من أي من رواد المصيف.

وطالب رئيس المدينة المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم التوجه للمصيف، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ولبس الكمامات حرصا على حياتهم.

وشهد المصيف لليوم الثاني من أيام العيد، تواجد أمني مكثف على بوابتها الرئيسية، لمنع دخول المواطنين والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم