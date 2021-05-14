شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ قبيلة المزينة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت قبائل شمال سيناء العزاء في فقيد قبيلة المزينة، جنوب سيناء، الشيخ محنا جبلي، أحد كبار مشايخ القبيلة.

وكان الفقيد يتمتع بسيرة طيبة في سيناء، ولديه علاقات طيبة بجميع القبائل، إذ كان يسعى دومًا لتوحيد الصف وحل أي خلافات قبلية وتقريب وجهات النظر بين أبناء القبائل.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد المصطفي بمدينة شرم الشيخ، عقب صلاة الجمعة، بحضور عدد كبير من أبناء القبائل بشمال وجنوب ووسط سيناء.